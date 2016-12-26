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Главная Глава Республики и мэр Луганска торжественно открыли путепровод на улице Советской опубликовано Nvb2003 в Пнд, 26/12/2016 - 20:34

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Торжественное открытие нового путепровода на улице Советской в Луганске состоялось сегодня. "За это время у нас произошло много событий, но самое главное, что мы сумели вынести из этого – мы научились побеждать. Мы дважды побеждали на полях сражений, мы победили разруху, мы победили безденежье, мы победили блокаду, которую нам организовали", - отметил глава ЛНР Игорь Плотницкий, обращаясь к жителям города.

"Вы знаете, много из того, что мы наметили, мы уже победили, но еще больше нам предстоит сделать. К сожалению, я, когда узнал, что этот мост еще до нас никогда не ремонтировался, как построили, так он и был, и аварийный он, оказывается, много лет, я был удивлен. Я удивлен тем подходом, когда целая страна, имея поддержку государственную, не смотрела на те объекты, которые жизненно необходимы для жизни наших людей", - продолжил глава Республики.

"К сожалению, это выпало на наши плечи. И не только это. Мы говорили о том, что нашим коммуникациям, трубам 50-70 лет, а кто-нибудь до этого смотрел, что у нас 50-70 лет трубам и они текут? Разве не было бюджета, разве не выделялись деньги для ремонта? Но, увы, это в очередной раз придется делать нам с вами, и мы это уже делаем. Мы восстанавливаем, мы строим, и мы будем это делать, потому что, во-первых, мы не можем и не будем жить в таких условиях, во-вторых, все, что мы делаем, мы делаем не только на сегодняшний день, мы делаем задел на будущее, для наших детей", - подчеркнул Плотницкий.

"Действительно за два с половиной года мы, кто-то может сказать, что мы немного сделали, но мы сделали так, что оно будет стоять долго. Благодаря поддержке России, благодаря тому, что наши люди уже поменяли сознание, начинают делать как для себя, я знаю, что этот мост более надежен, чем был раньше, чем был до этого. Этот проект уже абсолютно другой, это новый подход, подход нового сознания, нового будущего", - отметил глава ЛНР. Он добавил, что финишные работы по строительству моста будут сделаны уже весной, но "они не настолько значительные".

"Сегодня еще раз очередная наша маленькая победа. Поэтому сегодня это тоже праздник, и я поздравляю вас с этим небольшим, но трудовым и таким долгожданным праздником", - обратился Плотницкий к луганчанам. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее