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Главная Сводка событий Новороссии за 26 декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пнд, 26/12/2016 - 20:42

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Электроснабжение насосной станции канала "Северский Донецк-Донбасс" восстановлено. Вода подается на фильтровальные станции в полном объеме. Ранее водоснабжение было остановлено из-за обстрела. За время конфликта в регионе он неоднократно подвергался обстрелам. Восстановлены насосные станции.

Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что Киев надеется на "разморозку" процесса обмена пленными в Донбассе в ближайшие дни. Владимир Путин в пятницу заявил, что обмен пленными между Киевом и Донбассом должен проводиться по формуле "всех на всех", без исключений, которые сейчас делает украинская сторона. По словам Тандита ребята будут освобождены. "Мы никогда не анонсируем освобождение, а просто делаем свое дело. Надеюсь, что в ближайшие дни процесс будет разморожен". Об этом сказал Тандит в эфире телеканала "112 Украина".

Денис Пушилин заявил, что в Донбассе нужно создать специальные механизмы, которые бы помогли определить, кто первым начинает нарушать перемирие в регионе. "У нас не разработаны механизмы, одна и другая сторона просто обвиняет друг друга. Необходимы конкретные механизмы, чтобы выявить, кто был первым и кто должен понести наказание. Даже если сейчас выявляется, что Украина первой стреляет, то просто поговорили и всё". Об этом заявил Пушилин в ходе круглого стола, посвященного итогам минского процесса в этом году.

По словам Эдуарда Басурина разведка ДНР зафиксировала артиллерийские системы крупного калибра ВСУ в некоторых районах Донбасса. Выявлены дежурные позиции трех зенитно-ракетных комплексов "Оса". В Ласточкино для усиления подразделений прибыли самоходные гаубицы "Акация", а в Мирном --- до двухсот человек личного состава батальона "Сич".

Владислав Дейнего считает "абсурдными" заявления ОБСЕ, что ЛНР якобы не способствует перемещению наблюдателей миссии у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, со стороны ОБСЕ часто поступают подобные претензии.

"Нам предъявили, что наших представителей на этой территории нет. Нет никаких вооруженных людей со стороны республик в районах, где мы отвели полностью подразделения. И дальше ОБСЕ задает вопрос, а как нам передвигаться внутри этой территории. То есть мы эту территорию не контролируем, но гипотетически ОБСЕ считает, что мы должны обеспечить некую безопасность. По своей природе в принципе абсурдно", — заявил Дейнего в ходе круглого стола, посвященного итогам минского процесса в этом году.

Народ Донбасса никогда не забудет того, что сделала для детей региона глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Об этоя заявил Александр Захарченко.

Жители Ставрополья отправили новогодние подарки – сладости и игрушки — детям в сирийский город Алеппо и на Донбасс. По информации властей, на Ставрополье прошла благотворительная акция по сбору подарков для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе находящихся в районе боевых действий. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее