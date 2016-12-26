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Миргородские летчики тренируются вести воздушные бои

опубликовано vinodelov в Пнд, 26/12/2016 - 20:42 Новость: тема тэги гео
Самолет

Молодой летный состав 831-й бригады тактической авиации начал выполнять контрольные полеты на воздушные бои с вымышленными самолетами противника.

Одно из основных назначений истребительной авиации — это борьба с воздушным противником и поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных средств противника в воздухе. По словам летчика-карателя Александра Оксанченко, результат боя зависит от своевременного выявления и умелого использования комплекса вооружения самолета.

— Во взаимодействии с группой руководства, с помощью бортовых и наземных средств обнаружения и обезвреживания целей условного противника, были уничтожены в установленные сроки. Молодые летчики показали высокий уровень знаний и навыков владения самолетом СУ-27. Летный состав бригады продолжает повышать профессиональные способности в соответствии с утвержденным курса боевой подготовки.

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Чет подозреваю шо америкосы

опубликовано Гость (не проверено) в Пнд, 26/12/2016 - 21:16

Чет подозреваю шо америкосы решили ими нам какую то подляну в Сирии устроить. Что то вроде как турки сбили наш самолет. Или может отправят что то бомбить в нашей зоне контроля и что бы мы его завалили.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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