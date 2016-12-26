Миргородские летчики тренируются вести воздушные бои

Молодой летный состав 831-й бригады тактической авиации начал выполнять контрольные полеты на воздушные бои с вымышленными самолетами противника.

Одно из основных назначений истребительной авиации — это борьба с воздушным противником и поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных средств противника в воздухе. По словам летчика-карателя Александра Оксанченко, результат боя зависит от своевременного выявления и умелого использования комплекса вооружения самолета.

— Во взаимодействии с группой руководства, с помощью бортовых и наземных средств обнаружения и обезвреживания целей условного противника, были уничтожены в установленные сроки. Молодые летчики показали высокий уровень знаний и навыков владения самолетом СУ-27. Летный состав бригады продолжает повышать профессиональные способности в соответствии с утвержденным курса боевой подготовки.