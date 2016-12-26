Миргородские летчики тренируются вести воздушные бои
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Миргородские летчики тренируются вести воздушные бои
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Чет подозреваю шо америкосы
Чет подозреваю шо америкосы решили ими нам какую то подляну в Сирии устроить. Что то вроде как турки сбили наш самолет. Или может отправят что то бомбить в нашей зоне контроля и что бы мы его завалили.
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