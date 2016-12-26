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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 26 Декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пнд, 26/12/2016 - 20:52

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Украинские боевики за прошедшие сутки сто восемьдесят девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 26 декабря сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«При этом по территории Республики было выпущено тридцать четыре мины калибром 120 и 82 мм, а также восемьдесят семь боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны украинских силовиков Грузевича, Николюка, Соколова и Делятицкого подверглись населенные пункты Республики: Горловка, Широкая Балка, Васильевка, Ясиноватая, Докучаевск, Коминтерново, Ленинское», — сообщил Эдуард Басурин.

Он также добавил, что разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Так в районе населенного пункта Вершина, 12 км от линии соприкосновения, выявлено местонахождение пяти 152-мм самоходных гаубиц «Акация». В Семигорье, 7 км от линии соприкосновения, выявлены огневые позиции семи 122-мм буксируемых гаубиц Д-30. В районе населенного пункта Тоненькое, 9 км от линии соприкосновения, выявлены дежурные позиции трех ЗРК «Оса». В районе Ласточкино, 9 км от линии соприкосновения, для усиления 58 отдельной мотопехотной бригады отмечено прибытие гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона из состава 55 отдельной артиллерийской бригады в составе четырнадцати 152-мм самоходных гаубиц «Акация». В Мирное, 11 км от линии соприкосновения, для усиления позиций 56 отдельной мотопехотной бригады отмечено прибытие до двухсот человек личного состава из националистического батальона Украины «Сич» Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ», — сказал Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее