Жест доброй воли донбасских республик: двух пленных женщин передадут Украине при посредничестве Надежды Савченко

Главы Донецкой и Луганской Народных Республик выступили 26 декабря с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что «попытки представителей украинской общественности, в частности депутата Верховной рады Надежды Савченко, сдвинуть с мертвой точки процесс обмена пленными натыкается на яростную критику официальных киевских властей».

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили: «Поэтому в качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин — Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими».

Ольга Сворак — журналистка из Ивано-Франковска была задержана на территории ЛНР 21 июня 2016 года с документами на имя Ольги Богдановой. Было обнародовано видео, в котором она признала, что является агентом СБУ с позывным «Метель».

Анжелика Преснякова — судья Апелляционного суда оккупированной ВСУ части Донецкой области. На сайте Нацполиции Украины она числится в списке пропавших в зоне «АТО», другие подробности неизвестны.

По информации Министерства госбезопасности ДНР передача пленных состоится 27 декабря в 9.00. При передаче будет присутствовать Надежда Савченко — такое условие поставили лидеры донбасских республик.

Напомним: бывшая «айдаровка», а ныне депутат Верховной рады Надежда Савченко по собственной инициативе провела прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР в Минске по поводу обмена военнопленными. Это вызвало резкую негативную реакцию официального Киева, вплоть до того, что Савченко вызывали на допрос в СБУ.