Страна беззакония: Украина не выполняет решения судов, долг перед гражданами достиг 450 миллиардов гривен
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Страна беззакония: Украина не выполняет решения судов, долг перед гражданами достиг 450 миллиардов гривен
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
|
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