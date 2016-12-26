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Страна беззакония: Украина не выполняет решения судов, долг перед гражданами достиг 450 миллиардов гривен

опубликовано vinodelov в Пнд, 26/12/2016 - 21:28 Новость: тема тэги гео
суд

Имеются в виду те решения судов высших инстанций, где ответчиком выступало государство Украина. Задолженность государства перед гражданами по исполнению судебных решений, начиная с 1991 года, составляет 450 млрд гривен. Об этом рассказал глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк.

«За 20 лет показатель исполнения судебных решений не превысил 5%, и это сделано специально: решения принимаются, но это — лишь бумага… Из судебных решений, которыми предусматривается взыскания с государства в пользу граждан, выполнено 2,2%. При этом задолженность государства перед гражданами по исполнению решений судов достигла 450 млрд гривен с начала независимости», — сообщил Ярослав Романюк.

Глава Верховного суда Украины приводит такой пример. В 2016 году органы исполнительной власти незаконно ограничили украинцев в социальных выплатах на 1,8 млрд грн. Но будет ли у украинцев возможность вернуть эти деньги? Возможно, только на бумаге, поскольку закон за территории страны действовал только в период, когда она была в составе СССР. Потом пришли времена беззакония.

Как сообщалось ранее, согласно решениям Европейского суда по правам человека Украина должна выплатить своим гражданам 400 млн гривен.

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