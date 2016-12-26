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Главная Возбуждено уголовное дело в отношении луганского блогера, подозреваемого в экстремизме опубликовано Nvb2003 в Пнд, 26/12/2016 - 21:45

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Сотрудники МГБ ЛНР выявили луганского блогера, подозреваемого в распространении в интернете экстремистских материалов. Об этом сообщила представитель центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению информационной безопасности ЛНР установлена личность активного пользователя социальной сети Facebook, который распространял экстремистские материалы, содержащие негативную информацию, унижающую честь и достоинства граждан Республики, а также публикации оскорбительного характера по отношению к общественным организациям, госструктурам и органам власти ЛНР, в частности главы Республики. Им является 53-летний житель Луганска Геннадий Беницкий", - сообщили в пресс-службе МГБ.

"Противоправная деятельность блогера, направленная на разжигание ненависти, вражды по национальному и социальному признакам, задокументирована. И инструкция, выложенная гражданином Беницким на своей страничке в социальной сети Facebook, "как не попасться МГБ", оказалась неэффективной", - отметили в Министерстве.

"В отношении Геннадия Беницкого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 343 УК ЛНР, а именно совершения действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", - сообщили в пресс-службе.

В МГБ отметили, что о предполагаемой противоправной деятельности Беницкого стало известно в ходе расследования уголовного дела в отношении Эдуарда Неделяева, размещавшего в интернете под псевдонимом Edward Ned. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее