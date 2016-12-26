Партнеры Мы в соцсетях

Главная МГБ ЛНР: два года на страже безопасности Республики опубликовано Nvb2003 в Пнд, 26/12/2016 - 21:50

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сотрудники Министерства государственной безопасности ЛНР за два года выявили и пресекли разведдеятельность на территории Республики более 130 агентов спецслужб иностранных государств. Об этом сообщил руководитель МГБ Леонид Пасечник.

"С момента основания (в декабре 2014 года) и по сегодняшний день в рамках пресечения разведывательно-подрывной деятельности иностранных государств на территории ЛНР сотрудниками МГБ ЛНР выявлена и прекращена разведдеятельность более 130 агентов спецслужб иностранных государств", - сказал он.

"В качестве примера можно привести факт выявления и задержания директора проектов международной организации "Корпус милосердия" Оксаны Микитенко, которая под видом осуществления гуманитарной деятельности на территории ЛНР занималась разведывательно-диверсионной деятельностью под кураторством кадрового сотрудника ЦРУ Стюарта Чарльза Виллкатса", - напомнил министр.

"Кроме того, выявлена и пресечена деятельность членов террористической организации "Правого сектора" и террористического батальона "Айдар", - добавил Пасечник.

Министр сообщил, что сотрудниками МГБ ЛНР были установлены данные военнослужащих Главного управления разведки минобороны Украины, забрасываемых в составе диверсионно-разведывательных групп на территорию ЛНР и причастных к совершению террористических актов.

"Также, в Луганске была выявлена радикальная неонацистская группировка, являющаяся подпольным отделением батальона "Азов". Задержаны завербованные сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины, лидеры группировки ультрас "Черно белые", - добавил Пасечник.

Руководитель МГБ напомнил, что сотрудниками Министерства также были задержаны бывшие военнослужащие Народной Милиции ЛНР Анатолий Семиренко и Валентин Можаев, которые занимались вербовкой и сбором разведданных на территории Республики в интересах украинских спецслужб. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее