МГБ ЛНР: два года на страже безопасности Республики

Сотрудники Министерства государственной безопасности ЛНР за два года выявили и пресекли разведдеятельность на территории Республики более 130 агентов спецслужб иностранных государств. Об этом сообщил руководитель МГБ Леонид Пасечник.
"С момента основания (в декабре 2014 года) и по сегодняшний день в рамках пресечения разведывательно-подрывной деятельности иностранных государств на территории ЛНР сотрудниками МГБ ЛНР выявлена и прекращена разведдеятельность более 130 агентов спецслужб иностранных государств", - сказал он.
"В качестве примера можно привести факт выявления и задержания директора проектов международной организации "Корпус милосердия" Оксаны Микитенко, которая под видом осуществления гуманитарной деятельности на территории ЛНР занималась разведывательно-диверсионной деятельностью под кураторством кадрового сотрудника ЦРУ Стюарта Чарльза Виллкатса", - напомнил министр.
"Кроме того, выявлена и пресечена деятельность членов террористической организации "Правого сектора" и террористического батальона "Айдар", - добавил Пасечник.
Министр сообщил, что сотрудниками МГБ ЛНР были установлены данные военнослужащих Главного управления разведки минобороны Украины, забрасываемых в составе диверсионно-разведывательных групп на территорию ЛНР и причастных к совершению террористических актов.
"Также, в Луганске была выявлена радикальная неонацистская группировка, являющаяся подпольным отделением батальона "Азов". Задержаны завербованные сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины, лидеры группировки ультрас "Черно белые", - добавил Пасечник.
Руководитель МГБ напомнил, что сотрудниками Министерства также были задержаны бывшие военнослужащие Народной Милиции ЛНР Анатолий Семиренко и Валентин Можаев, которые занимались вербовкой и сбором разведданных на территории Республики в интересах украинских спецслужб.