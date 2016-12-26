Киев окончательно разорвал экономические связи с донбасскими республиками, ДНР и ЛНР рассматривают этот шаг, как отказ Украины от Донбасса

Такое заявление на пресс-конференции в Москве 26 декабря сделал спикер парламента Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что республики Донбасса стремились найти компромисс с Украиной и не раз демонстрировали желание идти на переговоры, однако Киев делает всячески противится этому. Ни один из пунктов минских соглашений властью Украины до сих пор не выполнен. Экономическая блокада со стороны Киева вынудила предпринимателей Донбасса полностью переориентироваться на Россию и другие страны. Возвращение ЛНР и ДНР с состав Украины невозможно.

Украинский журналист Роман Цимбалюк на пресс-конференции в Москве задал Денису Пушилину вопрос о «неудавшемся проекте Новороссии». Пушилин ответил, что это не проект, а стремление жителей Донбасса, который несколько растянут по времени, но не теряет своей актуальности. Создание Новороссии зависит только от выполнения минских соглашений Киевом, предусматривающих федерализацию Украины.