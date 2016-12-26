Президент Украины Порошенко подписал бюджет на 2017 год

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. Бюджетом предусмотрены доходы в размере 721,398 млрд грн, расходы — 790 млрд грн. Дефицит госбюджета Украины составляет 77,5 млрд грн, или 3% ВВП.

Порошенко подчеркнул, что «расходы на сектор обороны составляют 5,2% от ВВП», и отметил, что, в первую очередь, «эти расходы сконцентрированы на финансировании Вооруженных сил Украины».

«Впервые те новые образцы вооружения, которые были разработаны за последние два с половиной года, перейдут из процесса испытания к непосредственному взятию на вооружение, что значительно усиливает боевые возможности наших Вооруженных сил», — сказал президент Украины. При этом Порошенко пообещал, что другие силовые ведомства государства будут также обеспечены достаточным финансированием.