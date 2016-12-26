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Обещанная «ветеранами АТО» блокада донбасских республик уже началась

опубликовано vinodelov в Пнд, 26/12/2016 - 22:21 Новость: тема тэги гео
Блокада

Об этом сообщил второй командир карательного батальона «Донбасс» Анатолий Виноградский. Он сказал, что ветераны начали формирование постов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной Киеву частью Донбасса.

«Нас не интересуют переходы, где гражданское население везет себе капусту. Нас интересуют каналы контрабанды. И второе: нас интересуют железнодорожные переходы. На сегодняшний день, по нашим данным, только на одном железнодорожном переходе формируются ночные поезда, и около 5 эшелонов уходит только с одной точки… с углем», — заявил Виноградский. — Мы будем ставить мобильные блокпосты, как это делалось при блокаде Крыма».

Ветераны «АТО» также обещают заблокировать поставки электроэнергии и воды в районы Донбасса, не подконтрольные Киеву.

Напомним: «ветераны АТО» требуют возвращения всех украинских военнопленных. ДНР и ЛНР постоянно предлагают Киеву обмен пленных по формуле «всех на всех», однако власть майданщиков постоянно отказывается совершать такой обмен.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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