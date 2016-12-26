Обещанная «ветеранами АТО» блокада донбасских республик уже началась

Об этом сообщил второй командир карательного батальона «Донбасс» Анатолий Виноградский. Он сказал, что ветераны начали формирование постов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной Киеву частью Донбасса.

«Нас не интересуют переходы, где гражданское население везет себе капусту. Нас интересуют каналы контрабанды. И второе: нас интересуют железнодорожные переходы. На сегодняшний день, по нашим данным, только на одном железнодорожном переходе формируются ночные поезда, и около 5 эшелонов уходит только с одной точки… с углем», — заявил Виноградский. — Мы будем ставить мобильные блокпосты, как это делалось при блокаде Крыма».

Ветераны «АТО» также обещают заблокировать поставки электроэнергии и воды в районы Донбасса, не подконтрольные Киеву.

Напомним: «ветераны АТО» требуют возвращения всех украинских военнопленных. ДНР и ЛНР постоянно предлагают Киеву обмен пленных по формуле «всех на всех», однако власть майданщиков постоянно отказывается совершать такой обмен.