Разворот в сторону Китая

Наблюдатели обратили внимание, что впервые за несколько лет в список военных угроз США, обнародованный публично, не была включена Российская Федерация. Однако, в нем кроме борьбы с ИГИЛ (организация запрещена в России) и борьбы с кибершпионажем, были включены КНДР и Китай. Новая американская администрация ужесточает свои экономические требования к Китаю. На дипломатическом направлении объявлено о возможности отказа от политики "одного Китая". То есть, это первые признаки "политики конфронтации".

Давление на Россию может снизиться, однако специалисты предлагают не обольщаться. Это всего лишь новая американская стратегия ослабления ШОС и проверки кто из двух слабее - Россия или Китай. Получается зеркальная ситуация при которой ранее Китаю было невыгодно падение России, поскольку это приводило его к изоляции и конфронтации со всем миром. Если Россия (в очередной раз) "поведется" на американские посулы и поможет развалить Китай, она гарантировано будет следующей.

Конечно, американская дипломатия возможно будет искать выгодные геополитические компромиссы, тем более, что "торговать" есть чем. Это признание Крыма в составе РФ, интересы на Украине (во вторую очередь), которые могут быть еще и дополнены интересами во всей Восточной Европе. Не говоря уже об интересах в Сирии. Недавняя история показала, что ничего подобного Китай для России сделать не в состоянии.

Однако, проект возможного сближения США и РФ целесообразно рассматривать в контексте "троянского коня" для изможденных (санкциями) и политической травлей "осажденных" троянцев. Российская «либерально-патриотическая общественность» может немного порадоваться возможному учету российских внешнеполитических и экономических интересов, однако это будет иметь свою цену. Главное, чтобы она была не слишком высока. Как умеет американское руководство поворачиваться, очень хорошо известно. После совместной победы над нацизмом, последовала острая конфронтация, дальнейшая "разрядка международной напряженности" плавно привела к распаду Советского Союза. Перспективная американская стратегия вполне может предполагать (растянутое во времени) нечто подобное.