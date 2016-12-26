Экономика как системная ловушка для политики

Известный специалист по экономической проблематике Михаил Хазин считает , что в России уже четыре года происходит экономический спад. Правительство РФ привычно надеется, что спад пройден, при этом люди, которые живут более реальными повседневными оценками, замечают, что это не так. По мнению Хазина объем инвестиций не обеспечивает простого воспроизводства экономики. Это происходит на фоне отсутствия даже рублевых инвестиций, поскольку таковы созданные условия.

Таким образом, изменить ситуацию может лишь системное изменение экономической модели. Однако, это никогда не сделают те, кто с действующей моделью связан. Президент Путин известен своим консервативным подходом к кадрам, с которыми работает. Поэтому специалисты остаются на своих местах, и это может означать, что спад будет продолжен. Что, в свою очередь, будет создавать еще большую социальную, а затем и политическую напряженность.

Казалось бы, почему бы российскому руководству не перейти хотя бы к программе протекционизма, учитывая (или копируя) тезисы того же Дональда Трампа. Раз уж США сами пытаются спастись за счет "протекционизма". Ничего не меняя, российская политика будет не более чем жертвой "экономической ловушки". Чем более "открытой" будет экономика Российской Федерации, тем более мировой экономический кризис ее затронет. Возможно, на это и рассчитана политика западных «партнеров». Вначале должны рухнуть не основные, а «производные» экономики. Производные, не в смысле производства, а в смысле вторичной ущербности своих моделей.