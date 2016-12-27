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Подготовка к самообороне

опубликовано Артем Смолов в Втр, 27/12/2016 - 00:18 Статья: тема тэги гео
армия
Правительство Японии утвердило выделение рекордной суммы на военные нужды в следующем финансовом году (с 1 апреля 2017 года). Объем финансовых средств, которые будут потрачены, составит 5,13 трлн. йен (около 43,6 млрд. долларов США) при общем бюджете в 830 млрд. долларов. Таким образом, военные расходы можно оценить как 5,2% бюджета. Решение правительства проходит через парламент.

Основные цели инвестиций в оборону: совершенствование ВМС (закупка новейших патрульных кораблей) на фоне территориальных споров с Китаем в Восточно - китайском море (и возможно, с Россией - Курильские острова). Плюс - модернизация системы ПРО (продолжающиеся ракетные испытания КНДР, соседние КНР и РФ).

Эксперты не слишком приветствуют повышение оборонных расходов на фоне мировых экономических проблем и действующей тенденции старения японского населения, поскольку увеличение таких расходов может повлиять на рост государственных долговых обязательств. Тем не менее, японское правительство, как обычно в своей внешней политике, является заложником обстоятельств.

Таковыми обстоятельствами выступает политика США в отношении "сдерживания Китая" и объективная конкуренция региональных держав за мировые ресурсы. То есть, речь идет об империализме, который является (по мнению классиков политэкономии) "высшей формой капитализма и ведет к войне". Военное усиление Японии очень важно не только по отношению к Китаю и Северной Корее. Это важно и в контексте претензий Японии на Курильские острова, которые там привычно называются «северными территориями».

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