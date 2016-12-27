"Кризис адекватности"

Специалисты и обычные читатели активно обсуждают очередное трагическое авиапроисшествие, случившееся рано утром 25 декабря 2016 года во время взлета ТУ-154, направлявшегося на российскую военную базу в Сирии. Погибло 92 человека, публичные и известные люди, деятели культуры, общественный деятель Елизавета Глинка (доктор Лиза), журналисты "государственного пула", опытный экипаж и просто менее известные российские граждане. Это не первый инцидент с российским самолетом, приведший к потерям человеческих жизней в ходе использования техники. В России объявлен траур.

Обозреватели оценивают первую реакцию на событие некоторых официальных источников как не вполне адекватную. В частности, как только были обнаружены обломки самолета и начали находить тела погибших, в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности заявили о том, что вероятная причина катастрофы состоит в технической неисправности или ошибке пилотирования. При этом, председатель комитета Виктор Озеров посчитал, что версия теракта, для самолета следовавшего практически в зону боевых действий, "полностью исключена".

Какие были основания для таких оценок уважаемого сенатора до окончания следствия, неизвестно. Обратим внимание лишь на следующие детали. Самолет постоянно курсировал между Россией и Сирией, перевозя на российскую базу примерно таких же гостей, какие следовали и в тот раз. Он использовался и в качестве "лидера" для перелета российских истребителей. Дозаправка ТУ-154 планировалась в Моздоке, но произошла в Сочи, по "погодным условиям". Установлен разлет обломков (то есть самолет разрушился в воздухе) при выполнении взлета (то есть, не слишком высоко). Получается, что прочный корпус разрушился очень быстро. Экипаж ничего не успел сообщить диспетчерам о причинах.

История с морским течением, на которую сразу стали обращать внимание, мягко говоря, не слишком убедительная, поскольку получается, что обломки самолета были растянуты в считанные часы. Что же в таком случае вообще можно найти на месте крушения при такой скорости воды через нескольку суток? Экипаж самолета считался опытным, уже то, что эти люди постоянно летали в Сирию, говорит о многом. Таким образом, прежде чем делать публичные заявления, необходимо было немного взвесить обстоятельства и дождаться заключения специалистов по результатам следствия.

В контексте катастрофы логичнее расположить (и отработать) возможные причины в следующей последовательности.

1. Террористический акт (как удар по слабому месту) в контексте продолжающихся и перспективных военно-политических действий России в Сирии.

2. Заправка некачественным топливом и перегрузка самолета.

3. Отказ техники.

4. Ошибка пилотирования.

5. Конспирология.

Обратим внимание, что версия террористического акта тоже не сразу стала основной в ходе катастрофы российского пассажирского лайнера, следовавшего из Египта. Она была принята почти "нехотя" на фоне начала эвакуации из Египта подданных Великобритании. Еще одним моментом (в плане некоторых резонансных авиационных катастроф) является следующее. Что объединяет катастрофу в правительственном аэропорту Внуково самолета Кристофа де Маржери (который был гостем президента Путина), гибель российского пассажирского самолета над Синаем, поражение российского бомбардировщика на сирийско-турецкой границе и произошедшую катастрофу ТУ-154 неподалеку от Адлера? Во всех случаях - это прямой (или косвенный) удар по российской внешней политике и по репутации российского лидера. Вряд ли это может быть случайным.

Кроме того, катастрофа с ТУ-154 почти совпала с убийством российского посла в Турции. То есть, с одной стороны уничтожаются исполнители (как правило, это публичные люди), с другой стороны наносится удар (внутри страны) по репутации того, что проводит определенную политику. Это же, кстати, касается и резонансных убийств лидеров ополчения в Донбассе. Говоря откровенно, безопасность на фоне "борьбы с международным терроризмом" обеспечивается довольно посредственно. С учетом того, что за международным (или местечковым) терроризмом, стоят конкретные страны. Пакеты Роснефти для катарского государственного фонда - это, конечно отдельные впечатляющие подходы. Это скорее поощряет, чем предостерегает.

Война, которую Россия ведет с международным терроризмом - это война на всех уровнях и этапах, а не либеральная "игра в солдатики". Отправка людей в зону боевых действий - это отправка именно на войну и уже второй вопрос, почему такие самолеты падают. Важно, что падают. Чиновники, действующие по принципу "в Багдаде все спокойно" оказывают государству (и его руководителю) "медвежью услугу".

Любая война (в том числе с международным терроризмом) или "гибридная война" с геополитическим противником предполагает как минимум мобилизацию, а не либерализацию (или имитацию). Судя по тому, что самолеты с людьми упорно падают, мобилизации не происходит. Однако, если нет мобилизации (общества) под конкретные ясные цели, это уже не война, а "игра в солдаты". Почему начиная операцию ВКС в Сирии, забыли о том, что террористы могут начать атаки российских бортов с туристами. Почему отправляя Де Маржери из Внуково, забыли, что на взлетных полосах здесь перемещаются "самоуправляемые снегоуборщики". Почему направляя бомбардировщик в район сирийско-турецкой границы, были уверены, что выполнению задач мешать никто не станет. Почему отправляя самолет в район боевых действий (на базу в Сирии), что-то опять забыли или не проверили.

Это можно назвать "кризисом адекватности", который и дальше будет создавать серьезнейшие проблемы, если действовать не по принципу "мобилизации", а по принципу "игры в солдаты". Оплата ведется в жизнях. Иногда создается впечатление, что люди не совсем понимают, что борьба против тех, кто поддерживает международный терроризм (не на словах, а на деле) предполагает понимание, что противник может ответить. В любой момент и по любому поводу. Если самолет действительно уничтожили - это обычная ненависть, которая не преодолевается уступками и переговорами.