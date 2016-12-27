Сводка событий в Сирии за 26 декабря 2016 года

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в Астане готовы принять все стороны, участвующие в переговорах по Сирии. «Решение вопроса о вашем предложении: Казахстан готов принять все стороны для переговоров в Астане», — сказал он.Назарбаев отметил, что вчера он поговорил об этом с Путиным, а также с президентом Турции Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани. «Они все согласны, создадим все условия, чтобы они поработали и встретились», — подчеркнул казахстанский лидер.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу связался с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в Сирии и мер по установлению режима прекращения огня, сообщили в российском дипведомстве.

Как сказано в сообщении на сайте МИДа, два министра обменялись мнениями «о ситуации в Сирии с акцентом на задачи продвижения режима прекращения боевых действий на всей территории» страны, отметив необходимость усиления борьбы с террористами в соответствии с положениями совместного заявления России, Турции и Ирана.

Кроме того, Чавушоглу выразил Лаврову соболезнования в связи с трагедией в Черном море, где разбился Ту-154 Минобороны России.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о создании механизма наблюдения за военными преступлениями в Сирии полна недоработок, заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин. Дипломат обратил внимание на то, что новая структура «будет действовать на основе добровольных взносов», а значит – будет зависеть от спонсоров.

«Понятно, что это будут расследования, носящие «антидамасский», «антиасадовский» характер», – предостерег Чуркин.

В свою очередь постпред Сирии при ООН Башар Джаафари расценил решение о создании следственного механизма как «грубое вторжение во внутренние дела» его страны.

Заместитель главы МИД России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом сирийский кризис. Встреча организована по просьбе Хаддада.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно развития ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость параллельно с продолжением бескомпромиссной борьбы с терроризмом активизировать усилия по продвижению политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН», — говорится в сообщении МИД РФ.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о том, что российские военные обнаружили в городе Алеппо массовые захоронения мирных жителей, подвергшихся пыткам, сообщается в пресс-релизе МО РФ.

«Обнаружены масштабные захоронения многих десятков, подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову. И это, по всей видимости, только начало. Все тщательно документируется, как тяжелейшие военные преступления террористов и будет предано максимальной огласке. Чтобы европейские покровители так называемых «оппозиционеров» в Лондоне и Париже хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные, и осознавали свою ответственность за их зверства», — пояснил Конашенков.

Он добавил, что единственных, кого пока не удается найти в Восточном Алеппо, — это сотрудников сирийской организации «Белые каски», которые, как ранее заявлял Конашенков, близки к террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

Также Игорь Конашенков заявил, что умеренная оппозиция заминировала огромные территории Алеппо, причем не только улицы. По его словам, все дни, пока российские офицеры Центра примирения организовывали заезды в подконтрольные боевикам районы автобусов, умеренная оппозиция минировала территорию города.

«Минировалось буквально все, на что хватало времени и боеприпасов: улицы, входы в помещения, автомобили, лежащие на дорогах мотоциклы и даже детские игрушки», — утверждает Конашенков.

Он пояснил, что также были обнаружены три танка, две пушки, две реактивных системы залпового огня и «несчетное количество самодельных минометов и реактивных систем».

На территории Алеппо, добавил он, было найдено семь огромных складов с боеприпасами, которых, по его мнению, хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1077. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 94.

За сутки зафиксировано 28 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (16), Алеппо (8), Хама (2) и Дараа (2).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Несколько сотен активистов отправились пешком из Берлина в направлении сирийского Алеппо, протестуя против войны в Сирии.

Алеппо. В пункте временного размещения жителей восточного Алеппо, в районе Бенезид, нуждающимся передано около двух тонн гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из стрелкового оружия кварталы Лерамон и Хайй-Эль-Антари.

Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Шурфа, кварталы Ашрафия, «1070», Дахия аль Асад, Джамаия Фатх и школу Хикма в городе Алеппо.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для пострадавших мирных жителей города Алеппо.

На востоке Алеппо идут бои в районе военно-воздушной академии. Боевикам, контролирующим юго-западные пригороды Алеппо, предъявлен ультиматум с требованием в течение 72 часов сдать правительству Сирийской Арабской Республики районы Рашидин-4 и Рашидин-5.

Турецкая армия ведет бои в районе кольцевой развязки и района «Молодежный проект» в городе Эль-Баб (Фото 2).

Не менее 30 мирных жителей Эль-Баба пытавшихся бежать из города, погибли из-за заложенных террористами ИГ мин и самодельных взрывных устройств, многие получили ранения, — сообщается Турецким генштабом.

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила тактическую единицу и боевую позицию ИГ.

Идлиб. Боевики «Джабхат Фатх-аш-Шам» арестовали нескольких членов группировки «Сукур аль-Джабаль», вернувшихся по своим домам в провинцию Идлиб из приграничных районов соседнего Алеппо, где они принимали участие в боях на стороне Турции в операции «Щит Евфрата».

Хама. Боевики обстреляли н.п. Махарда и Хама.

При обстреле боевиками города Скальбия пострадал мирный житель.

Хомс. Боевики ИГ в очередной раз безрезультатно атаковали авиабазу Т-4 в районе холмов Аш-Шаара.

Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Бузайна, Дума, Джобар, Кабун, Хауш-Эль-Фара, Мазраад – Махмуд, больницу Ибн-Эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин, ферму и участок автомагистрали в районе населенного пункта Хараста.

Прочие террористы обстреляли н.п. Хауш-Эль-Фаддалия, Джобар, Кепта, Кабун, Хауш-Эш-Шеллак и Хауш-Насри.

Сирийская Арабская Армия продолжает успешное наступление в районе города Вади-Барада с целью вернуть контроль за водоснабжением Дамаска

Дараа. Террористы обстреляли населенные пункты Хирбат-Эль-Газала и Шейх-Мискин.

Хасака. На северо-востоке провинции турецкие пограничники открыли огонь по группе сирийских молодых людей, в результате чего погибли, по меньшей мере, 3 человека, сообщает САНА.

Авиация коалиции у города Шададди уничтожила две тактические единицы, две машины и тяжелый пулемет ИГ.

Дейр-Эз-Зор. Боевики ИГ продолжают атаковать гарнизон Дейр-Эз-Зора. Отражено нападение ИГиловцев на квартал Ас-Синаа в городе Дейр-эз-Зор.

ВВС Сирии нанесли авиаудары по местам скопления боевиков на острове Сакр, в кварталах Аль-Хавика и Ас-Синаа, в населённых пунктах Хусейния и Бгелия, а также в окрестностях бывшей базы 37-й бригады.

Боевики ИГ пытались атаковать армейские позиции БПЛА с взрывчаткой (Фото 3).

Ракка. Отряды SDF продолжают наступление в направлении Табки. Освобождены от ИГ н.п. Hadaj, Wajuma, Atshanat Ali Omar, Kardoush и Alkarji (Фото 4).

У города Ракка авиация коалиции уничтожила 8 тактических подразделений, 11 боевых позиций, четыре тактических транспортных средства, тяжелый пулемет, начиненный взрывчаткой автомобиль и повредила маршрут поставок ИГ.