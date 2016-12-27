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Генри Киссенджер хочет помешать сближению РФ и Китая

опубликовано alex1943 в Втр, 27/12/2016 - 10:57 Новость: тема тэги гео
donald_tramp_i_genri_kissindzher
Как сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на западно-европейские дипломатические источники, близкие к администрации Трампа, бывший госсекретарь США Генри Киссенджер разработает для избранного президента США Дональда Трампа план по нормализации отношений с Москвой и сам станет посредником между Вашингтоном и Москвой. Он готов предложить свой вариант решения проблемы санкций и крымского вопроса.

По данным издания, 93-летний политик, который "знает Владимира Путина со времен падения Берлинской стены", считает, что успешное взаимодействие с Россией станет правильным шагом в условиях растущей военной мощи Китая и, кроме того, будет содействовать мировой стабильности, в том числе в вопросах ядерной безопасности. По сути, он предлагает вернуться к биполярной модели мира, признав сферой влияния России постсоветское пространство.

Bild также отмечает, что Трамп в соответствии с рекомендациями Киссинджера будет стремиться к отмене санкций против России. Что касается решения спорных вопросов о ситуации на Украине и присоединении Крыма, то, по данным таблоида, Киссинджер полагает, что западные страны не должны затрагивать крымский вопрос, если Россия гарантирует безопасность на восточной Украине. При этом, подчеркивает Bild, речи о признании присоединения Крыма к России не идет, просто крымский вопрос перестанет мешать диалогу между странами.

Старый лис, в свое время плодотворно поработавший над разрушением Советского Союза, теперь приложит свой дипломатический талант в вопросе дес

табилизации укрепляющихся последнее время взаимоотношений Китая и РФ.

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