Морги и хирургические отделения вокруг Дебальцево забиты ранеными и погибшими украинскими солдатами после неудачной попытки наступления ВСУ. Об этом на брифинге в Луганске заявил представитель народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

«Украинское руководство продолжает преступно скрывать истинные масштабы потерь в ВСУ. В ходе наступательных действий под личным руководством военного преступника Горбатюка подразделения 54-й бригады ВСУ понесли огромные потери.

Хирургические отделения близлежащих населенных пунктов переполнены. А городские морги взяты под охрану военнослужащими. Сделано это для недопущения утечки информации о личностях погибших и передачи информации их родственникам. Поскольку после этого военное руководство не сможет утилизировать тела погибших в крематории и выдать погибших за пропавших без вести и попавших в плен», — пояснил Марочко.