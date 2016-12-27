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Киевская власть скрывает правду о погибших под Дебальцево

опубликовано alex1943 в Втр, 27/12/2016 - 11:46 Новость: тема тэги гео

Морги и хирургические отделения вокруг Дебальцево забиты ранеными и погибшими украинскими солдатами после неудачной попытки наступления ВСУ. Об этом на брифинге в Луганске заявил представитель народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

«Украинское руководство продолжает преступно скрывать истинные масштабы потерь в ВСУ. В ходе наступательных действий под личным руководством военного преступника Горбатюка подразделения 54-й бригады ВСУ понесли огромные потери.
Хирургические отделения близлежащих населенных пунктов переполнены. А городские морги взяты под охрану военнослужащими. Сделано это для недопущения утечки информации о личностях погибших и передачи информации их родственникам. Поскольку после этого военное руководство не сможет утилизировать тела погибших в крематории и выдать погибших за пропавших без вести и попавших в плен», — пояснил Марочко.

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