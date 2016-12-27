Инициаторов блокады Донбасса замминистра Георгий Тука считает провокаторами и пройдохами

Акция по блокаде неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой области является провокацией политических авантюристов. Свое мнение заместитель министра по вопросам неподконтрольных территорий Георгий Тука выразил на своей странице в соцсети.

"Во-первых, у меня не вызывают доверия инициаторы этой акции: ни Валентин Лихолит, ни Константин Гришин. По известным причинам", - отметил он. Г.Тука напомнил, что эти действия не согласованы ни с СБУ, ни с МВД, ни с ВСУ.

"А значит, установление каких-либо блок-постов, проведение любых осмотров, предоставление каких-либо разрешений является незаконным и должно получить соответствующую оценку со стороны правоохранителей", - подчеркнул он.

По словам Г.Туки, блокада является предоставлением нового информационного повода для независимых Республик.

"Намерение заморить голодом, как сказал Валентин Лихолит, при наличии более 400 км неконтролируемой государственной границы - откровенный бред. Я не верю в успех такого давления на сепаратистов, кроме предоставления дополнительного информационного повода для оккупантов - уже и началось", - заявил он.

Замминистра предположил, что организаторы акции преследуют собственные цели. "Я убежден, что эта инициатива имеет режиссеров из числа тех, кто именует себя политиками - грязными пройдохами", - резюмировал он.

26 декабря бывшие добровольцы АТО объявили о блокаде неподконтрольных территорий. Бывший и.о. начальника штаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Напомним, в отношении В.Лихолита главная военная прокуратура расследует уголовное производство по подозрению в причастности к грабежам, вымогательству и похищениям, совершенным добровольцами из батальона "Айдар" в Луганской области. Поэтому перераспределение прибылей имеет право на жизнь, а возможно и организация контрабанды.