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Российские артисты из "черного списка" Киева не смогут принять участие в Евровидении 2017

опубликовано Nvb2003 в Втр, 27/12/2016 - 12:57 Новость: тема тэги гео
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Первый заместитель генерального директора Национальной телекомпании Украины (НТКУ), исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин в интервью изданию "Лига.net" сообщил, что российские артисты, внесенные в "черный список" Службы безопасности Украины, не смогут участвовать в "Евровидении-2017" в Киеве.
"Запрет на въезд конкретных людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, существует. Компетентные органы нашей страны будут принимать решение при возникновении подобной ситуации. Домыслы обсуждать бессмысленно. Это внутреннее дело нашего государства", — заявил он.
Напомним, Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из России, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности". На текущий момент в этом списке уже почти 140 человек. В числе певцов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Григорий Лепс. В октябре СБУ без объяснения причин не пустила в страну уроженку Киева Наташу Королеву.
Ранее представители Европейского вещательного союза заявляли, что сделают всё возможное, чтобы убедить украинские власти отменить ограничения связанные с "черным списком" российских артистов на время проведения "Евровидения-2017".
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"