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Командующий войсками коалиции во главе с США пообещал ликвидировать ИГИЛ за два года

опубликовано Nvb2003 в Втр, 27/12/2016 - 13:20 Новость: тема тэги гео
Townsend-CNN
Командующий войсками международной коалиции во главе с США генерал-майор Стивен Таунсенд, в интервью изданию Daily Beast, заявил, что для освобождения от боевиков ИГИЛ иракского Мосула и сирийской Ракки, а также для ликвидации остатков террористов, понадобится примерно два года. Он отметил, что после освобождения Мосула и Ракки, террористы попытаются спрятаться в сирийской пустыне.
По словам Таунсенда, основная причина того, что кампания коалиции по ликвидации террористов продвигается медленно, состоит в том, что члены ИГИЛ успели хорошо подготовиться.
Напомним, что ранее президент США Барак Обама и премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади неоднократно озвучивали планы «освободить Мосул к концу года», последний раз данное обещание прозвучало в совместном заявлении лидеров на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.
Но — «не получилось». За первые две недели боевой операции, начавшейся 17 октября, вооруженные силы Ирака «освободили» больше двухсот квадратных километров но вот незадача, речь шла всего лишь о взятии пустынных подступов к городу, в которых в общем то никого и небыло, а также «пиар-победах», подобных захвату телецентра Мосула, которые потом опровергались.
Как только армия дошла до границ города, все сообщения о победах внезапно прекратились — с начала ноября армия Ирака «завязла» в уличных боях в восточных районах, курдские отряды «Пешмерга» остановились к северу от Мосула, шиитское ополчение Ирака ведет позиционные бои в районе аэропорта на юго-западной окраине.
Зато ВВС США «отчитались» об успешном уничтожении всех мостов через реку Тигр, а также успешных авиаударах по районам города, в котором до сих пор остается не менее 1,3 млн. мирных жителей. Потери среди гражданского населения до сих пор никто точно не подсчитал.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"