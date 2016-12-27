Украинские чернозёмы уже не чернозёмы?

На парламентских слушаниях, посвященных земельной реформе на Украине, директор ННЦ "Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н.Соколовского" Святослав Балюк озвучил информацию: содержание питательных веществ в украинских черноземах на сегодняшний день уже вдвое ниже, чем в землях Западной Европы.

Об этом сообщил украинский журнал по вопросам агробизнеса "Пропозиція".

По словам Балюка, за последние 130 лет черноземы в Украине потеряли 30-40% гумуса, поэтому уже перешли в разряд почв со средним плодородием. К тому же, из 26 млн га украинского чернозема не менее 15 млн га находятся в деградированном состоянии.

Эксперт подчеркнул необходимость создания государственной службы по охране почв, которая возьмет на себя полную ответственность за состояние земельных ресурсов.

Также он сообщил, что Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н.Соколовского вместе с МинАПК подготовил проект закона "О сохранении почв и охране их плодородия" и Государственной программе охраны почв, которые предложил принять в ближайшее время.

Похоже, в определении сроков истощения почв лукавит Святослав Балюк. Истощение украинских черноземов в основном происходило за годы «незалежности», когда напрочь забыли о севообороте, и в погоне за скоротечной прибылью интенсивно засевали миллионы гектаров техническими культурами, такими как подсолнечник и рапс, после которых чернозём переставал быть таковым.