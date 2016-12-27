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Германия наконец решилась оказать гуманитарную помощь жителям Алеппо

опубликовано Nvb2003 в Втр, 27/12/2016 - 13:52 Новость: тема тэги гео
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После неоднократных обращений России к представителям стран Запада и ООН о необходимости оказания гуманитарной помощи жителям сирийского Алеппо, Германия хоть и очень запоздало решила, наконец, перейти от пространных заявлений о гуманитарной трагедии в Сирии, к непосредственному оказанию помощи. Сегодня министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер объявил о выделении гуманитарной помощи сирийскому Алеппо на сумму в 15 млн. евро. Об этом сообщило издание DW. На эти деньги будет на протяжении 30 месяцев оплачиваться работа около одной тысячи сирийских врачей, санитаров и психологов, около 200 ассистентов психолога пройдут курсы повышения квалификации.
"После того, как мировое сообщество (в том числе и Германия) столь беспомощно взирало на убийства и бомбардировки, необходимо организовать масштабную гуманитарную помощь для жителей Алеппо. Если мы опоздаем и здесь, то в сирийском конфликте произойдет новая человеческая катастрофа", - сказал Мюллер. Германский министр также призвал ООН оказать помощь Сирии.
"Помимо продовольствия, в Сирии не хватает врачей и медикаментов. Нужно оказать помощь тысячам раненых, в том числе большому числу детей, иначе они не переживут эту зиму", - отметил он.
Хотя основную причину этого шага Герд Мюллер озвучил весьма недвусмысленно, Западу в общем-то абсолютно безразличны страдания сирийского народа, что он уже не раз демонстрировал, но возможность опоздать в очередной лицемерной демонстрации своего «демократического и миротворческого» имиджа и попытке сохранить хоть какое-либо влияние – это беспокоит Запад гораздо больше. Особенно после, состоявшегося без участия представителей западной коалиции, освобождения сирийскими войсками и российскими ВКС города Алеппо.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"