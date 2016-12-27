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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Втр, 27/12/2016 - 14:24

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: рубрики: Украинское командование перебросило в зону так называемой "АТО" около 120 националистов из состава добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правый сектор". Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"В связи с чередой военных неудач и отсутствием добровольцев, желающих отдать жизнь за деньги олигархов, киевская хунта пошла на крайние меры, прибегнув к помощи националистических карательных батальонов", - сказал он.

"Так, в район населенного пункта Песчаное прибыло до 70, а в район населенного пункта Станица Луганска - до 50 националистов "Правого Сектора", - рассказал майор.

"В связи с этим мы настоятельно рекомендуем жителям ближайших населенных пунктов не покидать свои жилища в ночное время и сообщать обо всех преступных действиях на горячую линию правоохранительных органов Украины", - добавил Марочко. Представитель оборонного ведомства ЛНР добавил, что "украинская хунта не оставляет попытки вооруженного захвата территорий Республики, несмотря на полнейший провал в ходе наступления на Дебальцевском направлении в районе населенного пункта Калиновка".

"Командованием АТО проводится переброска вооружения и военной техники к линии соприкосновения, восполняются потери. Всего в ходе бессмысленной выходки вооруженные силы Украины потеряли убитыми и раненными более ста человек", - напомнил он.

"В подтверждение моих слов, данные потери подтверждаются и распоряжением командующего АТО о переброске в зону ответственности 54 бригады вооруженных сил Украины до 170 человек", - отметил Марочко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее