Главная

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск о признании смены власти в Украине в 2014 году государственным переворотом

опубликовано Nvb2003 в Втр, 27/12/2016 - 14:33 Новость: тема тэги гео
i
Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника о признании смены власти в Украине в 2014 году государственным переворотом. "Данное обстоятельство нашло убедительное подтверждение в многочисленных доказательствах, которые собраны судом. Эти факты отражают вопиющие нарушения закона на Украине, приведших к государственному перевороту", - говорится в тексте судебного решения.
Экс-депутат перечислил несколько признаков того, что это был переворот: захват административных зданий, незаконное внесение протестующими изменений в законодательство, отстранение от власти прежних лидеров страны и другие.
Во время рассмотрения иска судья Анна Шипикова допросила бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые руководили администрацией президента, Генпрокуратурой, МВД и СБУ. Все свидетели заявили, что однозначно расценивают события, происходившие в Киеве, как антиконституционный и государственный переворот.
По словам экс-чиновников, Евросоюз угрожал сменой власти на Украине в случае отказа подписать соглашение с ЕС об ассоциации. В свою очередь экс-глава СБУ Александр Якеменко заявил, что всеми событиями на майдане Незалежности руководили официальные лица США.
Свидетели рассказали, что на майдане действовали инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши. В частности, экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев заявил, что "снайперы на майдане были организованы отдельными представителями из Грузии, были снайперы из Прибалтики, мы ловили таких с оружием".
Также в суде в качестве заинтересованного лица был допрошен бывший президент Украины Виктор Янукович.
Суд также считает долгом российской правовой системы дать оценку произошедшим в Украине событиям.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"