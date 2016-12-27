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Главная Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск о признании смены власти в Украине в 2014 году государственным переворотом опубликовано Nvb2003 в Втр, 27/12/2016 - 14:33 Новость: тема тэги гео Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника о признании смены власти в Украине в 2014 году государственным переворотом. "Данное обстоятельство нашло убедительное подтверждение в многочисленных доказательствах, которые собраны судом. Эти факты отражают вопиющие нарушения закона на Украине, приведших к государственному перевороту", - говорится в тексте судебного решения.

Экс-депутат перечислил несколько признаков того, что это был переворот: захват административных зданий, незаконное внесение протестующими изменений в законодательство, отстранение от власти прежних лидеров страны и другие.

Во время рассмотрения иска судья Анна Шипикова допросила бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые руководили администрацией президента, Генпрокуратурой, МВД и СБУ. Все свидетели заявили, что однозначно расценивают события, происходившие в Киеве, как антиконституционный и государственный переворот.

По словам экс-чиновников, Евросоюз угрожал сменой власти на Украине в случае отказа подписать соглашение с ЕС об ассоциации. В свою очередь экс-глава СБУ Александр Якеменко заявил, что всеми событиями на майдане Незалежности руководили официальные лица США.

Свидетели рассказали, что на майдане действовали инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши. В частности, экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев заявил, что "снайперы на майдане были организованы отдельными представителями из Грузии, были снайперы из Прибалтики, мы ловили таких с оружием".

Также в суде в качестве заинтересованного лица был допрошен бывший президент Украины Виктор Янукович.

Суд также считает долгом российской правовой системы дать оценку произошедшим в Украине событиям. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее