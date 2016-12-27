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Главная Пресс-конференция представителей госпредприятия "Луганскгаз" опубликовано Nvb2003 в Втр, 27/12/2016 - 14:35

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Специалисты государственного предприятия (ГП) "Луганскгаз" обслуживают почти 10 тыс. километров газовых сетей Республики. Об этом сегодня на пресс-конференции в ЛуганскИнформЦентре сообщил первый заместитель генерального директора предприятия Сергей Кочетов.

"На сегодняшний день мы насчитываем, 9 946 километров газопроводов и сооружений на них. Нами, естественно, был запланирован капитальный ремонт этих газопроводов по нашей инвестпрограмме, которая утверждается Минтопом (Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР) и практически 100%, то, что касается безопасности, выполнено, заменено, отремонтировано", - отметил он.

Кочетов, уточнил, что специалисты предприятия в 2016 году выполнили капитальные ремонтные работы по замене газовых сетей, отремонтировали здания газорегуляторных пунктов (ГРП) и заменили 29 единиц оборудования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП), а также отремонтировали газовые колодцы и заменили 74 единицы средств электрохимической защиты. Первый заместитель гендиректора добавил, что сотрудники "Луганскгаза" в этом году обследовали более 1,4 тыс. километров подземных газопроводов. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее