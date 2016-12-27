Савченко намерена сделать из Украины унитарную децентрализованную республику

Член карательной группировки «Айдар», народный депутат Украины Надежда Савченко сегодня во Львове представила общественную платформу «РУНА»: движение, реформы, революция украинского народа».

Еще перед началом пресс-конференции пресс-служба Савченко запретила журналистам задавать вопросы «не по теме», пообещав, что на все остальные вопросы народный депутат ответит «в следующий раз».

Также двери на это мероприятие закрыли от «не журналистов», объяснив это тем, чтобы на пресс-конференцию не попали неадекватные личности.

Вместе с Савченко эту общественную платформу представляли бывший депутат Львовского городского совета, а сейчас представитель экспертной группы «Народный суверенитет» Теодор Дьяков, а также сотник двадцать шестой сотни самообороны майдана, атаман ОО «Украинский казаки» (г. Киев) Назар Мухачев.

Дьяков прочитал «лекцию» о необходимости изменения системы и представил предложения вновь созданного политического движения, которые сводятся к тому, что нужно «настоящую представительскую демократию заменить контролируемой представительной демократией», а устройство государства при этом предлагается определить как унитарная децентрализованная республика.

Стоит отметить, что провести презентацию платформы «РУНА» ранее планировали в Киеве. Перенос этого мероприятия во Львов сама Савченко объяснила болезнью Теодора Дякива, которому было бы трудно ехать сейчас в столицу, а потому ради его удобства было решено изменить место пресс-конференции.

Савченко заявила, что ее «никто не финансирует», но есть люди, которые готовы поддержать. Также она сообщила о двух открытых счетах, куда можно присылать средства на поддержку нового политического движения: один зарегистрированный на ее имя, другой — на общественную организацию.

Стоит отметить, что и после окончания официальной пресс-конференции Надежда Савченко наотрез отказалась отвечать на вопросы львовских журналистов, которые не касались создания ее общественной платформы.