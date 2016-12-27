Член хунты из Мининфраструктуры собрался взяться за морскую отрасль

Ключевой реформой 2017 станет реформа морской отрасли. Сейчас для этого уже есть политическое решение о назначении руководства морских портов и создание морской администрации. Об этом рассказал Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Это крайне важно. К тому же это абсолютно нормальный европейский опыт. Если мы хотим иметь успешную отрасль, нужно, чтобы на государственном уровне был регулятор, который закладывает основные правила и контролирует их соблюдение. И в первую очередь речь идет о безопасности судоходства на украинской территории», — отметил Омелян.

Министр выразил надежду, что вопрос с администрацией морских портов сможет решиться уже после Рождественских праздников. Ведь все положения и необходимые для этого документы готовы.

«У нас есть четкое видение реформирования этой администрации. Уже проведены успешные переговоры с двумя крупнейшими компаниями в мире — операторами морских портов. Они уже выразили намерение вхождения на Украину», — рассказал Омелян.

По словам министра, это будет огромный шаг вперед, ведь речь идет о сотнях миллионах инвестиций. Кроме того, это четкий сигнал для иностранных инвесторов о том, что с Украиной можно работать и зарабатывать здесь деньги.

«Приятно, что эти чрезвычайно технологические компании идут на диалог и видят здесь перспективу. Они не только создадут дополнительные места на Украине, но и дадут дополнительный грузопоток, который важен для наших морских портов», — добавил министр.

Но вместе с тем Омелян отметил: понимает, что скандалов не избежать, ведь, когда ты идешь на изменения, они мало приветствуются теми, кто привык наживаться на старых схемах.

«Я нормально к этому отношусь. Ключевым для меня является то, что мы будем иметь стратегических инвесторов, которые должны быть залогом стабильности и развития», — резюмировал Владимир Омелян.