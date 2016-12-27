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Экс-депутат Олейник и дело об украинском госперевороте, продолжение следует

опубликовано alex1943 в Втр, 27/12/2016 - 16:26 Новость: тема тэги гео
Olejnik
После того, как Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск Владимира Олейника и признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом, экс-депутат не намерен останавливаться. Он заявил, что намерен через ОБСЕ обратиться в Венецианскую комиссию.

Кроме того, Олейник намерен подать в суд на европейских министров иностранных дел, бывших, по его словам, гарантами соглашения экс-президента Виктора Януковича и оппозиции 21 февраля.

Он прокомментировал решение суда так: "Это уникальный документ, в котором собраны доказательства и видеоматериалы… С этим документом надо ознакомить украинское общество, украинский народ не понимал и значительная часть не понимает, что произошел антиконституционный переворот… Не исключаю возможность обратиться в суды общей юрисдикции Германии, Польши с иском к (главе МИД ФРГ Франк-Вальтеру) Штайнмайеру и другим гарантам соглашения Януковича и оппозиции", — заявил Олейник журналистам после заседания суда.

Кроме того, Олейник через ОБСЕ намерен ознакомить с решением суда Венецианскую комиссию, для чего политик собирается начать сбор подписей жителей Украины под обращением в ОБСЕ.

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