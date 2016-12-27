В «Укрзализныце» процветают кражи, злоупотребления и плохое управление

Реформа «Укрзализныци» идет очень медленно из-за непрофессионального менеджмента предприятия, который очень долго входит в систему работы. Со своей стороны, Мининфраструктуры по возможности способствует руководству «УЗ». В частности, еще в прошлом году ведомство создало специальную мониторинговую группу, которая работает на опережение хищений на «Укрзализныце».

Такое мнение выразил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Министр отметил, что реформа «Укрзализныци» идет далеко не теми темпами, которые ему хотелось видеть. И это несмотря на то, что руководство предприятия имеет полное содействие как Министерства, так и премьер-министра и транспортного комитета Верховной рады.

«При том, что „Укрзализныця“ действительно была коррумпированной и в плохом состоянии в течение долгого периода, я ожидал более реформаторских шагов и более профессиональных кадровых назначений», — отметил Омелян.

По мнению министра, на «Укрзализныци» — огромный кризис менеджмента, который, несмотря на максимальное содействие и полный карт-бланш, слишком долго включается в работу.

«У Войцеха Бальчуна с самого начала был весь набор рычагов влияния, чтобы изменить предприятие. Единственное его задача — работа, менеджмент, реформа. Но, кроме отсутствия системного подхода, была серьезная проблема с операционной деятельностью», — уверен Омелян.

По словам министра, «Укрзализныця» не была европейской компанией, когда-менеджер смог бы улучшить деятельность на пять или десять процентов. Это предприятие, подлежит коренному реформированию. Рядом с системными изменениями должен идти ежедневный тотальный контроль за операционной деятельностью компании.

«Кражи, злоупотребления, плохое управление происходит ежедневно. Соответственно, над этим должен быть контроль», — подчеркнул министр.

Поэтому, чтобы уберечь УЗ от таких массовых злоупотреблений, в Министерстве инфраструктуры ввели мониторинговую группу, в которую входят представители правоохранительных органов и профессиональные эксперты. Они работают на предупреждение злоупотреблений.

«Мы хотим предупредить эти явления, чтобы не допускать хищений или злоупотреблений коррупционного характера. По нашим скромным подсчетам эта группа смогла „сэкономить“ уже около миллиарда гривен», — рассказал Владимир Омелян.