Украинские нацисты начали сомневаться в желании использовать полицейскую миссию ОБСЕ на Донбассе, так как в ее составе будут граждане России, Казахстана и Белоруссии.

Полицейская миссия ОБСЕ — очень далекая перспектива, ведь для того, чтобы ввести ее в действие, нужно решение всех членов ОБСЕ. К тому же, Россия имеет 40 процентов квот Организации.

«Если мы допустим, что сорок процентов личного состава придет из России, Казахстана или Белоруссии, это будет Полицейская миссия ОБСЕ? Это будет полицейской миссией Российской Федерации», — отметил представитель хунты Олег Стариков.

Поэтому, по мнению украинского эксперта, Министерству иностранных дел следует изменить вектор, ведь, в общем идея хорошая. Однако Россия, не должна входить в состав такой группы.

«Они придут, наденут белые повязки — и первый, второй армейский батальоны станут полицейской миссией», — возмущается Олег Стариков.