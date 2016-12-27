Вместо нового вооружения, на Украине переделывают советские образцы 70-летней давности

Техника, которой пользуются ВСУ, устарела. Ведь вместо того, чтобы разрабатывать новые образцы, «Укроборонпром» и Минобороны тратят средства на модернизацию вооружения, созданного еще в середине XX века. Кроме того, из 64 миллиардов, выделенных бюджетом на подготовку военных и их боевое оснащение, идет только немного более пятой части.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Стариков.

По словам эксперта, в бюджете 2017 траты на силовой блок составляют 64 миллиарда гривен. Из них — около 52 миллиардов идет на содержание и только 12 — на боевую подготовку или закупку нового вооружения. Это очень мало.

«Сейчас ВСУ пользуются боевой техникой так называемого третьего поколения, тогда как, например, армия Израиля, Америки или Англии имеют вооружение четвертого поколения. Есть уже даже истребители пятого. То есть, наше оружие бьет по объектам, а не по целям. А у них — один снаряд — один сбитый танк, одна пуля — один ранен, одна ракета — уничтожена вражеская бригада», — отметил Стариков.

На Украине же вместо того, чтобы переходить на разработку качественных вооружений, берутся модернизировать то, что было создано в 50-60-х годах. Например, конце 2015 года Минэкономики ликвидировало около пяти тысяч устаревших военных стандартов. Теперь же «Укроборонпром» и Министерство обороны просят восстановить половину из них.

«Самое главное для армии: нужно закупать технику современного поколения. Зато и „Укробонпром“, и Минобороны не делают ничего, чтобы вкладывать деньги в разработку этого вооружения», — возмущается Олег Стариков.