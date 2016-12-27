Идёт папуасизация всей Украины

Украина стремительно меняет свой статус европейской страны на непонятно какой, но очень низкий. Здесь любую сторону жизни ни возьмёшь – наблюдается скатывание едва ли не к каменному веку.

Суммарный экспорт Украины снизился за последнее время на 2 миллиарда долларов. Долговое бремя государства соответственно выросло до 80 процентов от объёма ВВП. Число рейдерских атак только в 2016 году увеличилось с трёх до пяти тысяч случаев. Даже продажа автомобилей по сравнению с 2014 годом упала в три раза с лишним: со 190 тысяч до 60 тысяч машин.

Эксперт украинского института анализа и менеджмента политики Денис Гаевский считает, что «наиболее негативные тенденции - это деиндустриализация, упрощение структуры экономики из-за того, что перерабатывающая промышленность фактически ликвидируется, рост изношенности объектов энергетики (в том числе АЭС) превысил 82 процента».

Не исключено что незалежная скоро станет страной белых папуасов, которые будут продолжать с радостными криками скакать на бесконечном майдане.