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Воевали с РФ – веселились, подсчитали к концу года – прослезились

опубликовано alex1943 в Втр, 27/12/2016 - 17:43 Новость: тема тэги гео
sljozi
В январе 2016 года Киев присоединился к антироссийским санкциям ЕС, введя эмбарго на поставку из России целого ряда продовольственных и промышленных товаров. Россия ответила более чем адекватно. Запретив, в частности, импорт с Украины соли.

Экономические потери незалежной по причине её участия в антироссийской санкционной войне составили уже десятки миллиардов долларов. Даже Порошенко сквозь зубы признал потерю пятнадцати миллиардов «зелёных».

Однако главным предметом гордости Киева стал разрыв энергетических отношений с Россией, который, во-первых, преследовал цель достичь «газовой независимости», а во-вторых, нанести России экономический ущерб.

Хотели одного, а вышло как всегда! То есть и в энергетической отрасли свидомые допрыгались. Глава Газпрома Миллер заявил, что российская сторона готовится к демонтажу в ближайшие годы части своих газопроводов, ведущих к украинской «трубе». В результате чего объём транзитного газа уменьшится до 15 миллиардов кубов.

Короче говоря, дело – «труба»…


Василий Семёнов

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