В Херсоне коммунальные предприятия перешли к угрозам

Коммунальные предприятия Херсона поражают своими уникальными методами работы со своими абонентами. Уникальность методов одного из предприятий города, которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги, обсуждают херсонцы в социальных сетях.

В частности, КП «Таврический» направляет жителям письма с угрозами — в случае игнорирования должником обращений КП, последнее обратится к коллекторам. Не значит ли это, что таким образом КП собирается передать все личные данные жителей посторонним лицам? А где защита персональных данных? Вопрос к правоохранителям.

«Коллекторы претензий не присылают и не уговаривают погасить долг, отсрочки на оплату долга не дают, а будут забирать средства сразу дома и выбивать двери, если не будете открывать в любое время (вечер, ночь, день)», — говорится в письме КП «Таврический».

Кроме того, среди других угроз руководство коммунального предприятия обещает передать списки должников в управление соцзащиты и отобрать субсидию. Все эти действия администрация КП называет просто «досудебное урегулирование». Подобные «письма счастья» жители находят просто в почтовых ящиках. И, как говорится, если что, мы же вас предупреждали…