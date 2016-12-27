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В Херсоне коммунальные предприятия перешли к угрозам

опубликовано vinodelov в Втр, 27/12/2016 - 17:47 Новость: тема тэги гео
Бандит

Коммунальные предприятия Херсона поражают своими уникальными методами работы со своими абонентами. Уникальность методов одного из предприятий города, которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги, обсуждают херсонцы в социальных сетях.

В частности, КП «Таврический» направляет жителям письма с угрозами — в случае игнорирования должником обращений КП, последнее обратится к коллекторам. Не значит ли это, что таким образом КП собирается передать все личные данные жителей посторонним лицам? А где защита персональных данных? Вопрос к правоохранителям.

«Коллекторы претензий не присылают и не уговаривают погасить долг, отсрочки на оплату долга не дают, а будут забирать средства сразу дома и выбивать двери, если не будете открывать в любое время (вечер, ночь, день)», — говорится в письме КП «Таврический».

Кроме того, среди других угроз руководство коммунального предприятия обещает передать списки должников в управление соцзащиты и отобрать субсидию. Все эти действия администрация КП называет просто «досудебное урегулирование». Подобные «письма счастья» жители находят просто в почтовых ящиках. И, как говорится, если что, мы же вас предупреждали…

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