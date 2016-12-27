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Социалистка Ле Верн озабочена «путинизацией» французских выборов

опубликовано alex1943 в Втр, 27/12/2016 - 17:51 Новость: тема тэги гео
Le Wern
Мари Ле Верн – депутат национальной ассамблеи Франции, член социалистической партии обеспокоилась «беспристрастностью и целостностью политической системы» своей страны. Особого градуса это беспокойство достигло в канун приближающихся выборов. Ле Верн даже написала письмо об этом французскому премьер-министру Бернару Казнёву.

Ссылаясь на якобы имевшие место воздействия России и Путина на ход выборов президента США, она считает это угрозой, которая стучится и во французскую дверь. Депутат призывает к максимальной бдительности в отношении неукротимой России и великого и ужасного Путина.

Короче, совсем как в былые времена: Франция в опасности, к оружию граждане!


Василий Семёнов

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