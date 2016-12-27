На Украине требуют песен, хороших и разных, а не только "Океана Эльзы"

26 декабря на сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция с просьбой разнообразить контент радиостанций страны. Автор такого электронного документа — некто Наталия Попова. По её убеждению, в Украине необходимо обязать все вещающие радиостанции «транслировать одну и ту же песню на чаще 2-3 раз в неделю».

«При всём разнообразии украинских исполнителей и их широком репертуаре нельзя слушать, к примеру, "Океан Эльзы" или Софию Ротару 8-10 раз в течение дня, при этом одну и ту же песню», — сетует автор петиции.

Напомним, что в конце марта более полусотни музыкальных исполнителей и групп высказались против принятия законопроекта №3822 о квотировании доли музыкальной продукции на украинском языке.

1 ноября девушка нардепа Сергея Лещенко (Блок Порошенко) DJ Анастасия Топольская заявила, что разочарована законом о квотах на украиноязычные песни на радио. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook, назвав «ужасной» новость о вступлении такого закона в силу.

«Вот это провал… Интересно как наши диск–жокеи будут выкручиваться. Я, например, не понимаю, как смогу эту идею воплотить в реальность… Вот и закончилась эпоха качественной современной электронной музыки для FM… Я очень разочарована и сердита. Очень», — посетовала девушка украинского парламентария.

В августе президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на телевидении «недопустимо мала» доля государственного языка. Такое заявление он сделал на мероприятии «Украинцы мира — Украине» в Киеве.

«Я хочу публично передать привет собственникам и топ–менеджерам некоторых телевизионных каналов: господа, доля украинского языка у вас недопустимо мала», — отметил Порошенко.

Наберет ли петиция за оставшиеся 89 дней необходимые для её рассмотрения 25000 голосов, увидим через три месяца, а может и раньше…