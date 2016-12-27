Блокада донбасских республик, объявленная «ветеранами АТО», принесет вред всей Украине

Блокирование грузов с углем, которые идут с территорий ДНР и ЛНР, очень скоро может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины. Об этом заявил министр по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

«Если вы хотите, чтобы страна прошла период без отключения света по всей территории Украины, то необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе мы будем иметь проблему по всей стране», — сказал Черныш, комментируя идею запрета на провоз товаров через линию соприкосновения. Министр напомнил, что антрацитовый уголь добывается преимущественно в неподконтрольных Киеву районах Донбасса и поставляется в количестве 9 — 9,2 миллиона тонн.

Больше его брать в таком количестве негде, поэтому экономическая блокада, которую начали 26 декабря «ветераны АТО» вместе с экстремистами из «Правого сектора» и других бандитских формирований, будет, в первую очередь, вредить мирным жителям по обе стороны линии фронта.

Напомним: 26 декабря так называемые «ветераны АТО» и вояки из националистических батальонов «Правый сектор», «Азов», «Донбасс», объявили об экономической и торговой блокаде ДНР и ЛНР. Они обещали блокировать грузы с металлом, углем, лесом, табачными изделиями и алкоголем, продуктами питания, а также прекратить поставки электроэнергии и воды в районы Донбасса, не подконтрольные Киеву, как это было во время блокады Крыма. «Ветераны АТО» требуют от Киева вернуть всех украинских военнопленных, находящихся на территории ДНР и ЛНР. Республики Донбасса давно предлагают произвести обмен военнопленными по формуле «всех на всех», однако Киев категорически отказывается это делать.