Ситуация вокруг голосования в СБ ООН — провал в информационной политике Украины, — эксперт

Украинские дипломаты должны были предотвратить информационные атаки после одобрительного голосования в Совете Безопасности ООН резолюции, призывающей Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины.

О данном факте заявил исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

«Украинская делегация в Совбезе ООН должна сразу же проинформировать общественность и партнеров о принятом решении и мотивах голосования. Должны были работать на опережение. Дискурс в соцсетях создал негативный фон относительно голосования Украины за резолюцию резолюции СБ ООН № 2334 о положении на Ближнем Востоке», — сказал эксперт.

Как отметил директор Центра ближневосточных исследований, голосование в СБ ООН состоялось 23 декабря, а дипломаты отреагировали вечером 25 декабря.

«По-моему, это провал в информационной политике, хоть мы и проголосовали правильно, потому что израильские поселения на территории Палестины, включая Восточный Иерусалим, являются незаконными. Однако, то, что мы не донесли нашу позицию, это есть полный провал», — подчеркнул Игорь Семиволос.

По его убеждению, ответственными за это являются те люди, которые курируют информационную политику внешнеполитического ведомства и сам глава МИД Павел Климкин.