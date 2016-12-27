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Ополченец, освобожденный из плена, о пытках на Украине: «Пробили голову, заставляли пить растворитель»

опубликовано vinodelov в Втр, 27/12/2016 - 19:26 Новость: тема тэги гео

Владислав Кондалов добровольно вступил в ополчение ЛНР в ноябре 2014 года. В начале марта 2016 года был взят в плен украинской армией. По его словам, в середине декабря был освобожден из тюрьмы СБУ и вывезен сотрудниками ведомства в «серую зону» между Украиной ДНР.

Владислав рассказал о распространенной практике пыток в тюрьмах и изоляторах Украины. «С момента задержания было очень жестко. Постоянные угрозы, пробили голову, хотели пилить руку, для этого привязывали к турнику и заводили бензопилу. Заставляли пить растворитель, чтобы не чувствовал боли. Наиболее сильные пытки были в самом начале моего заключения», — рассказал он.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!