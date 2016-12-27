Бюджет-2017 — нереалистичный, и может стать провальным, — председатель профсоюза предпринимателей

Государственный бюджет на 2017 год, который народные депутаты приняли на ночном заседании, является нереалистичным и ставит под угрозу финансирование оборонной и социальной сфер.

Об этом заявила заместитель председателя профсоюза предпринимателей Харькова, председатель Харьковской областной организации политической партии «Новое время» Татьяна Гаева.

По ее словам, больше всего ударит по реалистичности бюджета повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен.

«Еще раз подчеркиваю: без комплексной налоговой реформы, которая уменьшит налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен будет иметь противоположный от ожидаемого эффект. Уже сейчас на Украине предприниматели массово сворачивают бизнес. Более того, единый социальный взнос обязали платить и тех предпринимателей, которые приостановили предпринимательскую деятельность. То есть, бюджет 2017 можно назвать бюджетом уничтожения малого и среднего бизнеса», — считает председатель Харьковской областной организации партии «Новое время» Татьяна Гаева.

По ее мнению, правительство рассчитывает на увеличение отчислений, потому и декларирует планы по экономическому росту на 3%.

«Однако, если большая часть предпринимателей закроет бизнес или окончательно уйдет в тень, платить налоги просто будет некому. Крупный олигархический бизнес никогда не будет дотировать украинскую экономику, — подчеркнула заместитель председателя профсоюза предпринимателей Харькова. — Таким образом, существует опасность, что из-за недальновидной экономической политики наших власть имущих, в бюджет просто не поступит достаточное количество средств для увеличенного финансирования социальной сферы или медицинской реформы. У правительства будет оставаться лишь один выход — включать „печатный станок“. А это — опять инфляция и экономический коллапс».