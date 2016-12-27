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Мучения советника президента Украины: надо ли декоммунизировать Деда Мороза и Снегурочку?

опубликовано vinodelov в Втр, 27/12/2016 - 20:10 Новость: тема тэги гео
св николай против деда мороза

Советник президента Петра Порошенко, известный политтехнолог Олег Медведев мучительно размышляет над вопросом, насколько политкорректны на современной Украине такие новогодние персонажи Дед Мороз и Снегурочка. Об этих своих мучениях он пишет на своей странице в Фейсбук.

«Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Есть ли они на активной российской агентурой, soft power Кремля? Или это чужое нам наследие угро-финского фольклора? Есть ли этому артефакту место в украинском праздничном дискурсе? Хотите верьте, хотите нет, но этим мучаюсь уже полдня», — делится своими размышлениями советник президента Олег Медведев. И уточняет, что «так надо для профессиональной политической консультации».

Напомним: с этого года по всей Украине, с учетом политики декоммунизации страны все чаще на новогодних праздниках Дедов Морозов заменяют Святыми Николаями. Депутат Киевского горсовета Владислав Михайленко даже официально написал обращение в Киевскую городскую администрацию, требуя запретить хождения по городу людей в костюмах Дедов Морозов.

Святой Николай — христианский святой, архиепископ Мир Ликийских (Византия). Почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, купцов и детей. В европейском фольклоре — прототип Санта-Клауса.

Олег Медведев

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