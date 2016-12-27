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Главная Заявление Главы ДНР Александра Захарченко по поводу передачи украинской стороне двух военнопленных опубликовано Nvb2003 в Втр, 27/12/2016 - 20:23

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня, 27 декабря, состоялась передача двух военнопленных женщин представителю Украины. Глава ДНР Александр Захарченко прокомментировал передачу военнопленных, на которую власти Республик пошли без каких-либо условий. Договоренность об этом была достигнута на встрече в Минске Главы ДНР Александра Захарченко и Главы ЛНР Игоря Плотницкого с депутатом Украины Надеждой Савченко.

«Когда в Минске мы с Игорем Плотницким встречались с депутатом Верховной Рады Украины Надеждой Савченко, мы обсудили ряд вопросов, касающихся обмена пленными. Та формула, которая была прописана в Минском протоколе — «всех на всех», — не работает. Она не работает, потому что президент Украины и его власть беспомощны в этом вопросе и искусственно затягивают Минский процесс. Поэтому инициатива Надежды Савченко и ее предложение изменить этот процесс в лучшую сторону нами были восприняты положительно. Сегодня мы передали в одностороннем порядке двух пленных женщин — как жест доброй воли. Это Анжелика Преснякова и Ольга Сворак. Мы надеемся, что обещания президента Украины, который обещал нам к празднику отдать 15 человек, также будут выполнены. Мы готовы принять всех, кого они отдадут. Между тем, наш жест доброй воли показывает, что мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы все наши ребята вернулись домой. А формула «всех на всех» должна соблюдаться неукоснительно. Мы готовы общаться с любыми здравыми силами, понимающими, что это очень важно. Мы открыты для диалога», — заявил Глава ДНР. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее