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Главная Брифинг представителя Министерства образования и науки ЛНР опубликовано Nvb2003 в Втр, 27/12/2016 - 20:26

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Министерство образования и науки ЛНР продолжит внедрение системы электронных дневников учащихся в учебных заведениях Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила главный специалист отдела общего среднего и профессионально-технического образования ведомства Юлия Куценко. В сентябре Министерство образования и науки ЛНР в качестве эксперимента опробовало российскую Единую информационную систему (ЕИС) электронных дневников учащихся на базе столичной школы-коллегиума № 36 им. маршала Георгия Жукова.

"Образовательными стандартами предусмотрена возможность и дистанционного обучения, и введения элементов электронного обучения, ну и электронный дневник, как форма контроля – это современная форма контроля учебных достижений учащихся", - сказала она.

"С уверенностью можно говорить о том, я думаю, этот эксперимент заслуживает внимания и будет внедряться и в других образовательных учреждениях, потому что любой элемент электронного обучения и подобных форм контроля – это более свободный доступ и родителей, которые, безусловно, должны принимать участие в контроле результатов обучениях их детей", - отметила главный специалист.

"Конечно же, будет распространяться электронный дневник, как форма контроля и в других учреждениях и не только общеобразовательных учреждениях, но и в других типах", - заверила Куценко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее