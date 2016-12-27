Брифинг представителя Министерства образования и науки ЛНР

Министерство образования и науки ЛНР продолжит внедрение системы электронных дневников учащихся в учебных заведениях Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила главный специалист отдела общего среднего и профессионально-технического образования ведомства Юлия Куценко. В сентябре Министерство образования и науки ЛНР в качестве эксперимента опробовало российскую Единую информационную систему (ЕИС) электронных дневников учащихся на базе столичной школы-коллегиума № 36 им. маршала Георгия Жукова.
"Образовательными стандартами предусмотрена возможность и дистанционного обучения, и введения элементов электронного обучения, ну и электронный дневник, как форма контроля – это современная форма контроля учебных достижений учащихся", - сказала она.
"С уверенностью можно говорить о том, я думаю, этот эксперимент заслуживает внимания и будет внедряться и в других образовательных учреждениях, потому что любой элемент электронного обучения и подобных форм контроля – это более свободный доступ и родителей, которые, безусловно, должны принимать участие в контроле результатов обучениях их детей", - отметила главный специалист.
"Конечно же, будет распространяться электронный дневник, как форма контроля и в других учреждениях и не только общеобразовательных учреждениях, но и в других типах", - заверила Куценко.