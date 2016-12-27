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Генпрокурор Украины Юрий Луценко отметился в зоне «АТО» и подарил воякам беспилотник

опубликовано vinodelov в Втр, 27/12/2016 - 20:29 Новость: тема тэги гео
луценко

Произошло это во вторник, 27 декабря, в районе оккупированного ВСУ донбасского городка Дзержинск (декоммунизирован в Торецк). Как пишут украинские СМИ, Луценко «передал бойцам взводного опорного пункта, который расположен на рубеже города Торецк Донецкой области, новейшей беспилотный летательный аппарат».

Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины по этому поводу сообщает: «Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня, 27 декабря, находится с рабочей поездкой в Донецкой области. Во время своего визита на Донбасс генпрокурор посетил один из взводных опорных пунктов, а именно опорный пункт 45 бригады Высокомобильных десантных войск Украины. Пункт расположен на так называемом нулевом рубеже города Торецк».

Напомним: на днях президент Украины Порошенко пообещал ВСУ новые образцы оружия, которые, по его словам, разрабатывались последние два с половиной года и сейчас проходят полевые испытания.

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