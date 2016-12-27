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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 27 декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Втр, 27/12/2016 - 20:29

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Несмотря на введенный «режим тишины», украинские силовики за прошедшие сутки сто три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 27 декабря сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «Противник выпустил по территории Республики восемнадцать мин калибра 120 мм и десять мин калибра 82 мм, а также пятьдесят два боеприпаса из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны украинских боевиков Грузевича, Николюка, Соколова и Делятицкого подверглись населенные пункты Республики: Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Красный Партизан, Васильевка, Крутая Балка, Ясиноватая, Жабичево, Старомихайловка, Коминтерново, Октябрь, Ленинское, Саханка и поселок шахты «Трудовская» Петровского района Донецка. В результате обстрелов наших позиций погиб один военнослужащий НМ ДНР», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее