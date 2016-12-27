«Кровавый пастор» Турчинов назначил захват Донбасса на 2017 год

Во время посещения базы Нацгвардии в Киевской области глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках кардинально изменится в 2017 году.

«Метр за метром мы начинаем освобождать территорию Донбасса. Я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе», — заявил Турчинов, имеющий в народе прозвище «кровавый пастор», за то, что именно он развязал братоубийственную войну на Донбассе, объявив в апреле 2014 года так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО).

Турчинов заявил также, что армии Донецкой и Луганской народных республик «понесли серьезные потери, а Вооруженные силы Украины значительно улучшили свои позиции в зоне «АТО».