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Порошенко пошел против студентов: скандальный закон о стипендиях подписан

опубликовано vinodelov в Втр, 27/12/2016 - 20:53 Новость: тема тэги гео
студенты

Президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон № 5130, против которого протестовали студенты. Акции протеста проводились в разных городах Украины, включая Киев. Молодые люди обращались к президенту с просьбой не подписывать закон, который лишает стипендий большинство украинских студентов.

Все шло вроде бы к тому, что Порошенко поддержит студентов, тем более что премьер-министр Владимир Гройсман заверял: «В будущем году отмены стипендий никому не будет».

Теперь стипендии на Украине, согласно подписанному закону, смогут получать лишь немногие: юноши и девушки из так называемых социально незащищенных слоев или же те особенные студенты, у которых есть выдающиеся личные достижения. Даже получение высших баллов на экзаменах не в счет.

Студенты Украины уверены, что теперь на выплаты смогут рассчитывать лишь дети «героев АТО» или сами «герои», а также те немногие, которым повезет. Раньше по закону на такие выплаты могли рассчитывать не менее двух третей и не более 75 процентов студентов, обучающихся на бюджетной основе.

Ничего удивительного в том, что Порошенко подписал скандальный закон нет: бюджетные деньги нужны для усиления армии и продолжения войны на Донбассе. Президент Украины, подписав госбюджет страны на 2017 год, сам подчеркнул, что «расходы на сектор обороны составляют 5,2% от ВВП», и отметил, что, в первую очередь, «эти расходы сконцентрированы на финансировании Вооруженных сил Украины».

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