Украинский бизнес устал от коррупции и не хочет спонсировать войну на Донбассе «своими кровными» деньгами
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Украинский бизнес устал от коррупции и не хочет спонсировать войну на Донбассе «своими кровными» деньгами
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
|
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