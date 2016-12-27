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Украинский бизнес устал от коррупции и не хочет спонсировать войну на Донбассе «своими кровными» деньгами

опубликовано vinodelov в Втр, 27/12/2016 - 21:09 Новость: тема тэги гео
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Бизнесмены страны майдана больше не хотят перечислять свои деньги на нужды так называемой «АТО», потому что видят тотальную и непрекращающуюся коррупцию в Киеве. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил украинский волонтер Давид Арахамия. По его словам, долларовые миллионеры Украины больше не хотят подменять бюджетные деньги своими.

Прямая речь украинского волонтера: «Я знаю лично людей, которые долларовые миллионеры, «белые бизнесмены», и они говорят: «Извините, но я больше не буду помогать. Если снова будет что-то такое, очень большая проблема, то буду, но сейчас не буду». А я говорю: «Почему?». «Ну, государство не демонстрирует тотальную борьбу с коррупцией. Если они продолжают „пилить“ деньги из бюджета, то мы не будем просто эти деньги подменять своими деньгами»…

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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