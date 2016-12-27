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Главная На директора "Стройцентра" в Луганске совершили разбойное нападение опубликовано Nvb2003 в Втр, 27/12/2016 - 21:18

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Генеральная прокуратура ЛНР просит жителей, которым известно местонахождение подозреваемых в разбойном нападении на директора ГУП ЛНР "Строительно-бытовой гипермаркет "Стройцентр" (бывший гипермаркет "Эпицентр") Андрея Патрушева, сообщить об этом в правоохранительные органы Республики. Об этом сегодня заявил заместитель начальника следственного отдела следственного управления Генпрокуратуры ЛНР, советник юстиции Александр Александров.

"Следственным управлением Генеральной прокуратуры ЛНР проводится предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту разбойного нападения на директора "Стройцентра" Патрушева Андрея Александровича. Данное преступление имело место 18 декабря 2016 года примерно в 18 часов 58 минут в районе одного из частных домов в Артемовском районе города Луганска", - сообщил Александров.

"Уголовное дело возбуждено по признакам статьи 181, части 2 Уголовного Кодекса Луганской Народной Республики – это разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества", - добавил он.

Следствием установлено, что 18 декабря после окончания работы директор "Стройцентра" на своем автомобиле поехал в гости к знакомым. Когда Патрушев подъехал к дому и вышел из автомобиля, к нему подошли двое преступников, которые имели при себе огнестрельное оружие, электрошокер, наручники, шприц с транквилизатором, и попытались обездвижить потерпевшего. Однако тот начал оказывать сопротивление и звать на помощь. По выбежавшим на помощь Патрушеву его знакомым один из нападавших открыл огонь из огнестрельного оружия. Защищая потерпевшего, его знакомые также применили огнестрельное оружие, после чего один из нападавших скрылся, а второй, получивший огнестрельное ранение, задержан. В настоящее время один из нападавших находится в больнице на лечении, его личность установлена. Установлены также личности еще трех лиц, которые принимали участие в организации разбойного нападения: один принимавший непосредственное участие в нападении и двое, которые в этот день вели наблюдение за передвижением Патрушева и сообщали подельникам о месте его нахождения.

"Следует отметить, что для совершения указанного преступления была создана целая организованная преступная группа, участники которой установили место жительства потерпевшего, маршрут, по которому он передвигался, на каком автомобиле передвигался, также установили круг знакомых, которых посещал потерпевший. Целью преступников было захватить потерпевшего, привезти в квартиру, которую они заранее арендовали и, удерживая потерпевшего, завладеть его денежными средствами. Но, благодаря действиям знакомых потерпевшего, преступные планы этой группы не сложились", - уточнил Александров. Также в ходе следственных действий были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, которые подтверждают причастность указанной преступной группы к совершенному преступлению. Кроме этого, данные лица проверяются на причастность к совершению иных преступлений на территории Луганской Народной Республики. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее